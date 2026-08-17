Oratori: Regione Lazio, stanziati quasi 3 milioni di euro in due anni per parrocchie e diocesi

Quasi 3 milioni di euro in 2 anni da assegnare alle parrocchie e alle diocesi del Lazio per il sostegno degli oratori. È quanto deciso dalla Giunta regionale del Lazio con l’approvazione del Programma annuale degli interventi 2026-2027. La copertura finanziaria ammonta complessivamente a 2.9 milioni di euro, distribuiti in 900mila per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027. I contributi copriranno fino al 100% dell’investimento ammissibile per ciascun progetto presentato, con un importo compreso tra un minimo di 10mila euro e un massimo di 50mila. I fondi potranno essere utilizzati per: garantire e regolare il funzionamento delle attività degli oratori con eventuali aperture di nuovi spazi; favorire iniziative ed esperienze di socialità e comunità in sicurezza; l’attivazione di reti tra i giovani anche attraverso l’integrazione digitale; l’attuazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio emarginazione sociale e povertà educativa. Possono accedere alle risorse disponibili le parrocchie, le diocesi e gli enti di culto firmatari di intese statali con sede nella Regione Lazio. L’assegnazione finale dei fondi avverrà mediante successivo avviso pubblico da gestire tramite la piattaforma informatica regionale dedicata.