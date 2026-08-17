Giochi del Mediterraneo: a Taranto 4 atleti di Athletica Vaticana, messa il 19 agosto

Athletica Vaticana, la squadra ufficiale della Santa Sede, parteciperà per la seconda volta ai Giochi del Mediterraneo, che si apriranno venerdì 21 agosto a Taranto: quattro gli atleti in gara, in tre discipline. Nel padel scenderà in campo, da sabato 22, il doppio maschile di Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli; nella scherma, domenica 23, gareggerà nella spada Daniele Fontana; nel ciclismo, lunedì 24, sarà al via Emiliano Morbidelli. La presenza in gara della delegazione vaticana è stata votata all’unanimità dai comitati olimpici dei 26 Paesi partecipanti alla ventesima edizione della manifestazione, in programma fino al 3 settembre. Mercoledì 19 agosto, alle 19, nella cattedrale di Taranto sarà celebrata la messa, presieduta dall’arcivescovo metropolita, mons. Ciro Miniero, per l’accoglienza della “Croce degli sportivi”, che resterà in cattedrale per tutta la manifestazione. “Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero”, ha detto Papa Leone XIV all’Angelus di domenica 16 agosto. “Athletica Vaticana partecipa ai Giochi del Mediterraneo con un gesto di fraternità sportiva di alto significato”, dichiara il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. Per Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, l’appuntamento rilancia le parole di Leone XIV sul valore dello sport come “strumento di integrazione e di dignità”. “Un unico confine: l’umanità”, sintetizza mons. Miniero.

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