Leone XIV: “la nostra vera bellezza” non è nascondere i segni dell’età

La vera bellezza non coincide con la giovinezza né con la cancellazione dei segni del tempo. È uno dei messaggi contenuti nell’omelia pronunciata oggi da Papa a Castel Gandolfo durante la santa messa per la Solennità dell’Assunta. Richiamando il dogma proclamato da Pio XII nella Munificentissimus Deus (1° novembre 1950), il Pontefice ha sottolineato che Maria fu “assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. Da qui il confronto tra l’immagine tradizionale dell’Assunta, raffigurata come “una giovane bellissima”, e l’esperienza umana dell’invecchiamento. “La nostra vera bellezza – ha proseguito il Papa citando un versetto della 1 lettera ai Corinzi – non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell’amore che non ha fine”. Il Pontefice ha quindi invitato tutti a “rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone”, perché rischiano di “imprigionarci in pesanti condizionamenti. La bellezza autentica – ha sottolineato –, si riconosce anche nei volti segnati dagli anni e dalle sofferenze, quando sono capaci di irradiare «serenità, benevolenza e pace”.

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