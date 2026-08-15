Leone XIV: ai giovani del Messico, “solo uniti a Cristo il mondo può credere in Lui”

“Solo uniti a Cristo possiamo fare in modo che il mondo creda in Lui, anche in mezzo ai problemi che vedete intorno a voi a causa della violenza, dell’indifferenza, della mancanza di senso”. Lo scrive Papa Leone XIV, in lingua spagnola, nel messaggio inviato agli organizzatori e ai partecipanti alla III Giornata nazionale della gioventù, in corso a Monterrey, in Messico, dal 15 al 16 agosto. Il Papa ha voluto “farsi presente” tra i giovani messicani, riuniti insieme ai loro pastori, per compiere insieme “questo cammino di fede”: un incontro che “nasce dalla comunione con Cristo, per manifestare al mondo qual è il nostro proposito di vita, unirci a Lui e così, partecipando della sua vita, raggiungere la santità alla quale siamo chiamati”. È lo stesso tema dell’appuntamento a dirlo, osserva il Pontefice, con le parole di Gesù: “Anche voi date testimonianza, perché siete con me”. Di qui l’invito ad “abbracciare queste parole con la propria vita” e a “essere capaci di fermarsi e di darsi tempo nel silenzio per discernere ciò che davvero conviene ed edifica”: solo così, uniti al Maestro, “potrete essere suoi testimoni, segni di speranza”. Leone XIV incoraggia infine i giovani a partecipare alla Giornata “con gioia gioviale”, affidandoli alla protezione materna di santa Maria di Guadalupe. Il messaggio è datato 1 agosto.

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