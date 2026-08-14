Caldo: ministero della Salute, Ferragosto da “bollino rosso” solo in 2 città italiane

Come annunciato, per Ferragosto si attenua l’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 15 agosto, saranno infatti solo 2 le città italiana da “bollino rosso”. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari e Bolzano, nessun “bollino arancione”. Quasi tutto il resto d’Italia sarà da “bollino giallo”: così sarà ad Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. A Napoli, Pescara, Trieste e Venezia è previsto “bollino verde”. La situazione non cambierà molto nella giornata di domenica quando il “bollino rosso” è annunciato solo a Bari; Campobasso sarà da “bollino arancione”. Quasi tutto il resto d’Italia sarà da “bollino giallo” con Napoli e Trieste da “bollino verde”.

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