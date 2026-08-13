Diocesi: mons. Satriano (Bari) a Corigliano-Rossano, “Dio continua a fare cose nuove nella nostra vita”

(Foto arcidiocesi di Rossano-Cariati)

“Dio continua a fare cose nuove nella nostra vita”. Lo ha sottolineato ieri mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e già arcivescovo di Rossano-Cariati, nell’omelia pronunciata in occasione della Festa diocesana della Madonna Achiropita, patrona dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Il presule è stato accolto con particolare affetto dall’attuale arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, dal presbiterio e dall’intera comunità diocesana. “La sua presenza è per noi motivo di gioia e di comunione e ci permette di vivere ancora una volta quel legame di affetto e di fraternità che non viene meno con il passare del tempo”, ha affermato mons. Aloise rivolgendosi a mons. Satriano. Per il quale “ritornare oggi tra voi, nella festa della Vergine Achiropita, è per me motivo di profonda commozione”.

Nell’omelia, l’arcivescovo di Bari ha sottolineato che “la memoria biblica non è mai un rifugio nel passato, ma forza per aprirsi al futuro”. Da qui una domanda rivolta anche alla vita delle comunità cristiane: “Abbiamo ancora occhi capaci di accorgercene?”. Commentando poi il “Magnificat”, il presule ha evidenziato che “la fede non consiste anzitutto nel moltiplicare ciò che facciamo per Dio, ma nel lasciare che Dio faccia qualcosa di vero in noi”. Maria, ha spiegato l’arcivescovo, “è grande perché fa spazio”. Non pretende di governare la storia, non impone a Dio i propri tempi, ma si consegna e lascia che Dio operi. E quando Dio trova spazio, “quella vicenda personale diventa storia di salvezza”. Mons. Satriano ha rammentato anche la drammatica alluvione che il 12 agosto 2015 colpì Rossano e la costa ionica, sottolineando come la memoria credente della comunità abbia letto, nella tragedia che non provocò vittime, anche un segno della protezione e dell’intercessione materna dell’Achiropita: “Maria non è un riparo che ci sottrae alla storia. È una Madre che ci rimette dentro la storia con uno sguardo diverso”. Da qui l’appello a una devozione capace di tradursi concretamente in attenzione al prossimo e alle ferite della società. “Maria non conduce a sé stessa – ha ammonito – conduce sempre a Cristo. Conduce verso il fratello. Conduce là dove la vita chiede di essere custodita”.

E allora non è possibile invocare l’Achiropita e rimanere indifferenti davanti alle sofferenze della Calabria: il lavoro che manca, i giovani costretti ad andare via, le famiglie fragili, gli anziani soli, le disuguaglianze, la fatica di generare futuro, l’illegalità e il malaffare che seduce le coscienze. L’invito finale ha assunto la forma di una preghiera per il cammino della Chiesa diocesana: “L’Achiropita ci insegni questo: quando smettiamo di voler fare tutto da noi e lasciamo spazio a Dio, anche il deserto può diventare strada, anche una ferita può diventare grembo, anche la nostra storia può diventare Magnificat”.