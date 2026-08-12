Restano sostanzialmente inalterati gli effetti dell’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 13 agosto, saranno 18 le città italiana da “bollino rosso”, una in meno rispetto a oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.
Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. “Bollino arancione” solo a Cagliari mentre Ancona, Brescia, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona saranno da “bollino giallo”. La situazione migliorerà poi venerdì, vigilia di Ferragosto, quando saranno da “bollino rosso” 7 città mentre in 17 è previsto “bollino giallo” e nelle restanti 3 “bollino verde”.
Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” in 18 città. Andrà meglio da venerdì
Restano sostanzialmente inalterati gli effetti dell’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 13 agosto, saranno 18 le città italiana da “bollino rosso”, una in meno rispetto a oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.