Caldo: ministero della Salute, anche domani “bollino rosso” in 19 città

Non si attenua l’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 12 agosto, saranno ancora 19 le città italiana da “bollino rosso”, lo stesso numero di oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. “Bollino arancione” solo ad Ancona e Cagliari mentre Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona saranno da “bollino giallo”. La situazione sarà in lievissimo miglioramento nella giornata di giovedì, quando Pescara passerà da “bollino rosso” a “bollino giallo” mentre Ancona sarà da “bollino giallo”.

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