Magnifica Humanitas: Cerchiara, domani appuntamento etico-spirituale dedicato all’enciclica di Leone XIV

Sarà dedicato all’enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, l’annuale appuntamento etico-spirituale in programma domani, martedì 11 agosto, a Cerchiara di Calabria (Cosenza), nel santuario della Madonna delle Armi. L’iniziativa richiamerà nel centro alle falde del Pollino oltre un centinaio di partecipanti provenienti da diverse Regioni italiane: intellettuali, scienziati, giuristi, professionisti, giornalisti e semplici fedeli accomunati dalla devozione mariana e dal desiderio di vivere un momento di preghiera e riflessione. Promotore dell’evento è Nicola Barone, attualmente ambasciatore delegato per i rapporti ecumenici e interreligiosi della Repubblica di San Marino e presidente di Tim San Marino. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento consolidato, affonda le sue radici nella tradizione religiosa del territorio e nella particolare devozione alla Madonna delle Armi. La giornata si aprirà alle 10 con la messa presieduta dall’eparca di Lungro, mons. Donato Oliverio. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Cerchiara di Calabria, Giuseppe Ramundo, e della presidente della Fondazione Santuario Madonna delle Armi, Sandra Francomano. Al centro dell’incontro la relazione dello stesso mons. Oliverio dedicata ai contenuti e alle prospettive offerte dall’enciclica Magnifica Humanitas. “L’incontro di Cerchiara rappresenta ormai un solenne momento di raccoglimento e riflessione spirituale”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori, che descrive il santuario come “un balcone sullo Ionio a mille metri di quota”, luogo particolarmente adatto alla meditazione e alla preghiera.

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