Papa Leone in Francia: presentato il logo, in programma una veglia con i giovani allo Stade de France e messa a Place de la Concorde e  Champs-Élysées

In occasione del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, dal 25 al 28 settembre 2026, la Conferenza Episcopale di Francia ha presentato il progetto grafico che accompagnerà la visita. Ispirata al motto del viaggio, “Perché il mondo abbia vita” (ispirato al Vangelo secondo San Giovanni, capitolo 6), la grafica scelta “intende incarnare lo spirito di unione e unità che caratterizzerà i quattro giorni del Papa a Parigi, Lourdes e Metz. Il logo è strutturato attorno a diversi simboli di grande significato: la colomba, segno di pace e dello Spirito Santo; il ramo d’ulivo, simbolo della sorgente di vita e di riconciliazione; la croce, albero della vita per eccellenza; e l’arco gotico, che incarna la dimensione liturgica di questo viaggio. Disposti come in una vetrata, i colori blu, bianco e rosso richiamano la bandiera francese, l’arancione rappresenta la luce che rinasce e il verde del ramo d’ulivo evoca la speranza.

Il design grafico del logo consente variazioni sul motto e un’illustrazione raffigura anche la figura del Papa. Per comprendere le scelte che hanno plasmato questa identità visiva, Ghislain d’Orlandes, dello studio Argo, illustra in un video il suo processo creativo e le intenzioni alla base di questa identità grafica. “È un tutto che si può comprendere e cogliere da lontano – spiega – e allo stesso tempo, avvicinandosi, si scoprono dettagli, qualcosa di ricco e molto espressivo. Questo è il Vangelo, è la parola di Cristo. C’è una sorta di autoevidenza e allo stesso tempo è qualcosa che si esplora continuamente”. L’autore sottolinea la presenza nel logo della colomba, simbolo della pace, il ramo che è la sorgente e la rinascita della vita, e il rosone che ricorda sia il rosone della cattedrale di Notre-Dame che di tutte le grandi cattedrali. Il logo è stato registrato presso l’Istituto Nazionale Francese della Proprietà Industriale (INPI)

Il programma del viaggio apostolico di Sua Santità Papa Leone XIV in Francia sta prendendo forma, in particolare con la conferma degli eventi principali che si terranno il 25 e 26 settembre. In collaborazione con l’Arcivescovo di Parigi e il Vescovo di Saint-Denis, la Presidenza della Conferenza Episcopale Francese (CEF) ha annunciato una grande veglia per tutti i giovani (dai 17 ai 35 anni) con Papa Leone XIV, venerdì 25 settembre, allo Stade de France; la solenne Messa, presieduta da Papa Leone XIV, in Place de la Concorde e sugli Champs-Élysées. In programma i Vespri nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi venerdì 25, la Messa a Lourdes domenica 27 e la Messa nella Cattedrale di Saint-Étienne a Metz lunedì 28. Il resto del programma è ancora in fase di definizione. “La visita del Papa nel nostro Paese è una grazia che Dio concede alla Francia”, ha ripetutamente affermato il Cardinale Jean-Marc Aveline, Presidente della Conferenza Episcopale di Francia. “Lo Spirito Santo riempia i nostri cuori, affinché siamo aperti a ciò che Dio donerà alla nostra Chiesa e al nostro Paese attraverso la visita del Successore di Pietro!”.