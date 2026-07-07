Agroalimentare: Acli Terra, domani a Roma un forum sulla logistica internazionale

La logistica integrata rappresenta un deficit storico per molte aree della Penisola, con ricadute sull’economia generale e, in particolare, sul comparto agroalimentare. “Le carenze infrastrutturali – sottolinea Acli Terra – colpiscono direttamente l’agricoltura e la pesca, traducendosi in rilevanti perdite economiche e ostacolando una remunerazione equa per i produttori. Spesso, infatti, i parametri logistici premiano la quantità a discapito della qualità dei prodotti, elemento che costituisce il vero tratto distintivo dell’esportazione italiana”.

In questo scenario, dove chi si occupa di logistica opera in condizioni complesse per la mancanza di reti adeguate, Acli Terra promuove un percorso di convenzioni e sinergie tra organizzazioni per sviluppare nuovi progetti. L’obiettivo è “analizzare il contesto nazionale e internazionale per costruire soluzioni condivise che aprano una nuova stagione di investimenti nelle infrastrutture strategiche, migliorando i collegamenti internazionali”.

Il settore logistico italiano muove oggi oltre 1.200 milioni di tonnellate di merci, conta un valore nazionale di 94,3 miliardi di euro e un fatturato nel comparto “conto terzi” che supera i 120 miliardi. Questa filiera incide per il 9% sul Pil del Paese, impiegando 1,4 milioni di addetti e mantenendo un tasso di crescita annuale del 3,63%.

Per discutere di queste sfide domani, mercoledì 8 luglio alle ore 17, a Roma, presso la sede della Direzione generale del Crea (via della Navicella 2), si terrà il forum internazionale dal titolo: “Il quadro internazionale e la movimentazione dell’agroalimentare italiano”. Il forum avrà una seconda sessione internazionale il 21 luglio nel porto di Marsiglia.

L’evento di Roma vedrà la partecipazione di un autorevole panel di relatori, suddiviso tra mondo accademico, operatori logistici e rappresentanti istituzionali.

La relazione introduttiva è affidata a Nicola Tavoletta, presidente nazionale di Acli Terra. Intervengono Attilio Celant (economista e presidente del Comitato scientifico nazionale Acli Terra), Angelo Frascarelli (professore di Politica agraria presso l’Università di Perugia), Diego Modugno (presidente nazionale di Agci Servizi), Davide Falteri (presidente nazionale di Federlogistica), Nicola Caputo (consigliere del ministro degli Esteri sull’agroalimentare) e Maurizio Gasparri (presidente della Commissione Affari esteri e Difesa).

Il dibattito sarà moderato da Giulia Frigo, giornalista di MonteCarloStyle, e da Andrea Fragasso, conduttore di “Terzo Millennio”. I lavori del forum saranno ripresi dalle telecamere di “Terzo Millennio” e trasmessi su un circuito di emittenti televisive nazionali, tra cui Gold Tv e Lazio Tv.

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