Papa a Lampedusa: Valastro (Cri), “le sue parole sono un segnale concreto di vicinanza e umanità. I migranti sono esseri umani, non numeri”

“La visita di Papa Leone a Lampedusa è un segnale importante e concreto di vicinanza e umanità”. Lo dichiara Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, che ha accompagnato assieme ai responsabili dell’Hotspot gestito dalla Cri la delegazione di persone migranti che ha incontrato il pontefice sul Molo Favaloro, da oggi Molo Papa Francesco. “Vicinanza verso le persone migranti che arrivano qui, di cui molti sembrano dimenticare che sono esseri umani e non numeri. Vicinanza verso l’isola di Lampedusa, la porta d’Europa, i cui abitanti dimostrano da anni un’umanità che fa onore alla Sicilia e all’Italia. Vicinanza, infine, verso chi accoglie e cura le persone migranti, reduci da viaggi molto difficili e pericolosi”. “Quando il Pontefice evoca le ‘decisioni mancate’ di cui le persone migranti sono vittime – sottolinea Valastro -, la nostra mente va alle decine di migliaia di persone disperse negli ultimi anni. Solo nei primi 6 mesi di quest’anno si stima che siano 1.300. Non possiamo né dobbiamo accettare che il nostro mare diventi un cimitero, queste morti sono del tutto evitabili, e ci uniamo all’appello di Papa Leone all’Europa, che per la sua storia può e deve mostrare l’esempio in termini di Umanità, accoglienze e protezione delle persone”, conclude il presidente della Croce Rossa.

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