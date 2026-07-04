Si apre con l’“Esame di coscienza” (editoriale), firmato dalla Presidenza nazionale del Meic, il nuovo numero di “Coscienza”, dedicato a una prima lettura della Magnifica Humanitas, la lettera enciclica di Papa Leone XIV. Quindi un primo focus del numero è dedicato a Camaldoli 2026: in vista della Settimana teologica di agosto, dal titolo “Alle frontiere dell’umano: naturale e artificiale”, quattro contributi esplorano il confine sempre più labile tra uomo e macchina, indagando le implicazioni antropologiche, giuridiche, neuroscientifiche ed economiche dell’intelligenza artificiale. Un secondo focus guarda alla geopolitica, con particolare attenzione alla presidenza Trump: dalla saldatura tra religione e potere nel trumpismo, all’inedito attacco verbale del presidente Usa a Papa Leone XIV, fino alle ricadute del nazionalismo americano sui rapporti con l’Europa.
La sezione Contributi si allarga ad altri fronti dell’attualità: l’impegno per la pace e la nonviolenza di Pax Christi Italia; le politiche migratorie europee e il rischio di una “trappola delle aspettative”; una fotografia aggiornata della religiosità degli italiani, tra calo della pratica e nuova spiritualità; il ricordo di Giuseppe Lazzati – e il suo sguardo alla politica e al “pensare politicamente – nel quarantennale della morte; le riforme della scuola italiana, dal divieto di smartphone in classe alle nuove Indicazioni nazionali; un approfondimento sull’insegnamento dell’educazione civica. Infine, il numero si chiude con la pagina di Vita del Meic.
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Meic: nuovo numero della rivista “Coscienza”. Enciclica di Papa Leone, focus sulla settimana di Camaldoli, geopolitica, religiosità degli italiani
Si apre con l’“Esame di coscienza” (editoriale), firmato dalla Presidenza nazionale del Meic, il nuovo numero di “Coscienza”, dedicato a una prima lettura della Magnifica Humanitas, la lettera enciclica di Papa Leone XIV. Quindi un primo focus del numero è dedicato a Camaldoli 2026: in vista della Settimana teologica di agosto, dal titolo “Alle frontiere dell’umano: naturale e artificiale”, quattro contributi esplorano il confine sempre più labile tra uomo e macchina, indagando le implicazioni antropologiche, giuridiche, neuroscientifiche ed economiche dell’intelligenza artificiale. Un secondo focus guarda alla geopolitica, con particolare attenzione alla presidenza Trump: dalla saldatura tra religione e potere nel trumpismo, all’inedito attacco verbale del presidente Usa a Papa Leone XIV, fino alle ricadute del nazionalismo americano sui rapporti con l’Europa.