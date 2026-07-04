Sanità: mons. Maniago (Catanzaro) al presidente Occhiuto, “la qualità di una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura di chi soffre”

“Quando una comunità manifesta con tanta partecipazione la preoccupazione per la tutela di un diritto fondamentale quale quello della salute sento il dovere pastorale di farmi interprete di questo sentimento”. Lo scrive mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro – Squillace, in una lettera indirizzata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A darne notizia l’ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi catanzarese, in cui si spiega che il presule intende “richiamare l’attenzione sulla situazione del presidio ospedaliero di Serra San Bruno e, più in generale, sul diritto alla salute delle popolazioni delle aree interne”. Nella lettera – afferma ancora il comunicato “viene sottolineata la particolare fragilità dei territori montani, dove distanze, difficoltà nei collegamenti e riduzione dei servizi incidono concretamente sulla qualità della vita delle persone, soprattutto degli anziani e dei più fragili”. Per mons. Maniago, un presidio ospedaliero efficiente rappresenta “un elemento essenziale di sicurezza, di serenità e di tutela della dignità della persona”. “Come vescovo e pastore di molte comunità piccole e fragili del nostro territorio – afferma il presule – non posso e non voglio rassegnarmi alla prospettiva tratteggiata dal Piano strategico nazionale delle aree interne. Auspico, al contrario, che le forze politiche e i soggetti istituzionali incoraggino e sostengano le buone prassi e le risorse presenti sul territorio”. Nella parte conclusiva della lettera, l’arcivescovo auspica che venga riservata “particolare attenzione alla situazione del presidio ospedaliero di Serra San Bruno e, più in generale, alle esigenze delle popolazioni delle Serre e delle aree montane”, ricordando che “la qualità di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura di chi è maggiormente esposto alla sofferenza e all’isolamento”.

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