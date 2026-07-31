Spiritualità: Ordinariato militare, l’11 settembre il pellegrinaggio a piedi al santuario del Divino Amore

È giunto alla 19ª edizione il pellegrinaggio a piedi al santuario del Divino Amore, promosso dalla 10ª Zona pastorale dell’Ordinariato militare per l’Italia. Avrà luogo venerdì 11 settembre alle ore 24. “Con Maria pellegrini di speranza e costruttori di pace”, questo il tema che l’arcivescovo castrense, Gian Franco Saba, ha voluto dare quest’anno al pellegrinaggio, inserendolo nell’ambito delle iniziative programmate per il centenario dell’Ordinariato in corso. Partenza, al solito, a Roma, dal Palazzo della Fao (Circo Massimo – Caracalla). L’arrivo al santuario è previsto di buon mattino. Alle 5,30 avrà luogo la celebrazione eucaristica, presieduta dallo stesso mons. Saba. Sono invitati i militari con familiari e amici. Per informazioni rivolgersi ai cappellani di Reparto o a don Donato Palminteri, promotore dell’evento, presso Comando Legione Carabinieri Lazio. Recapiti telefonici: 06/58594441 – cell. 334/6270958.

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