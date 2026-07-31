Orizzonti mediterranei: Panozzo (analista), “capire prima le cause della crisi”

“Molto spesso le crisi non vengono raccontate dai nostri media oppure vengono affrontate in maniera fin troppo sintetica. Anche su Ceuta non ci dicono un granché su cosa abbia spinto la gente a emigrare: le ragioni alla base di queste crisi non vengono spiegate bene”. È quanto ha sottolineato Irene Panozzo, analista e consulente, già consigliera politica del Rappresentante Speciale UE per il Corno d’Africa, durante la tavola rotonda “Mediterraneo: sostantivo plurale”, nell’ambito dell’incontro nazionale dell’Azione Cattolica “Orizzonti Mediterranei”.

“Bisogna poi considerare che chi arriva da noi da Paesi estremamente poveri rappresenta spesso quella piccola parte di popolazione che dispone delle risorse necessarie per partire. Ad esempio, quella del Sudan è oggi la crisi umanitaria più grave al mondo, anche se non se ne parla: ci sono 14 milioni di persone che hanno dovuto lasciare le loro case, di cui 6,6 milioni di sfollati interni. Rischiamo di vedere sempre una minaccia anziché le ragioni che spingono queste persone ad allontanarsi”.

Panozzo ha inoltre messo in evidenza come sia “molto difficile trovare una linea comune di politica estera europea, poiché è richiesta l’unanimità o ampie maggioranze. Ciò ha portato purtroppo, negli ultimi mesi, all’adozione di nuove barriere. Non è così che si risolve il problema. Si legge tutto esclusivamente dalla prospettiva del ‘ci invadono’, senza comprendere le dinamiche reali. Serve un’azione veramente politica e non semplicemente anti-immigratoria: limitarsi a questo è un’analisi restrittiva che non aiuta a capire perché scoppi una guerra e cosa si possa fare per fermarla”.

Cosa fare dunque nel concreto? “Fare conoscenza, cercare di capire meglio, approfondire e incontrare l’altro. Si può iniziare da cose molto semplici come il cibo, che non è mai solo nutrimento ma cultura: può rappresentare un’ottima chiave d’accesso per affrontare temi più complessi”.

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