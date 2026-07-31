Migranti a Ceuta: Save the Children, appello per la protezione dei minori migranti

“Quando aumenta il numero di minori in arrivo, la priorità deve essere la loro protezione, al di sopra di ogni considerazione politica”. Lo afferma Jennifer Zuppiroli, esperta di migrazioni di Save the Children Spagna, che richiama l’attenzione sulla necessità di garantire tutela e accoglienza ai bambini e agli adolescenti arrivati a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, nell’ambito del recente aumento dei flussi migratori. Secondo le stime delle autorità, questa settimana circa 49 mila persone migranti hanno raggiunto il territorio dal Marocco via terra e via mare, tra cui numerosi minori, molti dei quali potrebbero essere non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. L’organizzazione denuncia la forte pressione sul sistema di protezione dell’infanzia di Ceuta e chiede una risposta coordinata del Governo spagnolo, della Città autonoma e delle altre comunità territoriali per rafforzare le capacità di accoglienza. Save the Children sollecita inoltre una corretta identificazione dei minori più vulnerabili, comprese le possibili vittime di tratta e sfruttamento o coloro che necessitano di protezione internazionale. L’organizzazione ricorda infine che ogni decisione relativa ai minori non accompagnati deve rispettare la normativa vigente e il principio del superiore interesse del bambino, garantendo assistenza, sicurezza e pieno rispetto dei loro diritti.

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