Strage di via Palestro: Milano, i Vigili del fuoco ricordano le vittime dell’attentato mafioso del 27 luglio 1993

A trentatré anni dalla strage di via Palestro, Milano ha ricordato oggi le 5 vittime dell’attentato mafioso compiuto da Cosa Nostra il 27 luglio 1993. Alla cerimonia, svoltasi davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea, luogo dell’esplosione dell’autobomba, hanno preso parte le principali autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti dei Vigili del fuoco, con il direttore regionale della Lombardia, Fabrizio Piccinini, e il comandante di Milano, Mauro Caciolai. Nell’attentato persero la vita i vigili del fuoco Carlo La Catena, Stefano Picerno e Sergio Pasotto, il vigile urbano Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Driss Moussafir. La commemorazione ha rinnovato il ricordo di una delle pagine più drammatiche della stagione stragista mafiosa che, dopo gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, colpì anche Milano. In serata alle ore 20,45 la messa nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di via Benedetto Marcello, da cui partì la squadra intervenuta quella sera, alle ore 22,15 un momento di testimonianze e raccoglimento davanti al PAC, fino alle ore 23,14, l’ora dell’esplosione.

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