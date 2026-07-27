Ordinariato militare: don Michele Magnani è il nuovo vicario generale

(Foto Ordinariato militare Italia)

Don Michele Magnani, 60 anni, originario de La Spezia, è il nuovo vicario generale dell’Ordinariato militare per l’Italia. Lo ha nominato oggi l’arcivescovo castrense Gian Franco Saba. Succede a mons. Sergio Siddi, che lascia per limiti di età. Il nuovo vicario, al servizio della diocesi militare da oltre 25 anni dopo l’impegno pastorale nella diocesi di Novara, come cappellano militare è stato impegnato in diversi reparti sul territorio nazionale, annoverando pure alcune missioni presso i teatri di supporto alla pace all’estero (Kosovo più volte, Somalia, Niger). Ultimo suo incarico il servizio al Comando Regionale della Guardia di Finanza in Trentino Alto Adige. Don Michele, nella sede dell’Ordinariato dove Saba ha dato la comunicazione in collegamento con tutto il presbiterio diocesano, prendendo la parola ha sostenuto: “Come vicario generale sentirò una responsabilità ancora più grande nella fedeltà al vescovo, alla chiesa e al progetto che la Chiesa Ordinariato militare sta per realizzare, quindi con questa attenzione al presente e al futuro, partendo dalla nostra storia passata. Questa scelta – ha aggiunto – mi pone ora al servizio di tutti e di ciascuno. Cercherò di fare del mio meglio perché ognuno possa vivere quell’esperienza di cui parla anche il Papa nella lettera per la giornata di santificazione sacerdotale, richiamata dall’Ordinario nell’introduzione di oggi”.