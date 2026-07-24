Movimenti: Cl Calabria, a Camigliatello la vacanza regionale con incontri su fede, intelligenza artificiale e cultura

“Una Presenza nuova nel mondo”: questo il filo conduttore della quattro giorni di oltre 170 tra invitati e appartenenti che si sono ritrovati a Camigliatello Silano (Cs) per la vacanza regionale di Comunione e Liberazione della Calabria. Guidati da Tommaso Melchini, responsabile regionale di Cl, i partecipanti hanno alternato momenti conviviali, ludici, escursioni e spazi di approfondimento. Il focus dell’esperienza: verificare come l’incontro cristiano trasformi la vita di tutti i giorni, dimostrando che la fede non è un’adesione ideologica o uno sforzo morale, ma un’esperienza viva capace di rinnovare lo sguardo sul lavoro, la famiglia e la società, si legge in una nota. Tra i relatori don Alessandro Di Martino, sacerdote della diocesi di Caltagirone e ingegnere informatico specializzato in IA; Giuseppe Serra, professore associato e direttore del Dipartimento di AI all’Università di Udine, in collegamento da remoto. Nel dibattito sono emerse opportunità e rischi della rivoluzione digitale, con un “punto fermo condiviso: la tecnologia deve restare al servizio del bene comune e avere la persona come punto di riferimento intoccabile”. Lo spazio culturale ha visto la presentazione de “La valle dell’Eden” di John Steinbeck, curata da don Pietro Sergi.