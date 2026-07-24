Migrazioni e diritti umani: Università Cattolica e Asgi, al via domani dalle Dolomiti bellunesi “Rifugiati in rifugio”

(Foto Università Cattolica)

Ripartirà dalle Dolomiti bellunesi il cammino di “Rifugiati in rifugio”. Sarà il Rifugio Settimo Alpini a ospitare sabato 25 luglio il primo appuntamento della seconda edizione della rassegna dedicata al diritto dell’immigrazione promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi).

Persone rifugiate, studiosi del diritto e uomini e donne di montagna offriranno agli escursionisti che li avranno raggiunti prospettive diverse sul tema, lasciandosi ispirare dal luogo in cui si svolge l’incontro. E ogni appuntamento si concluderà con un evento artistico.

Inserita tra le attività di Terza Missione dell’Ateneo, quest’anno l’iniziativa si amplia con un appuntamento invernale e rafforza il proprio carattere interdisciplinare.

“All’organizzazione di questa seconda edizione – sottolinea Francesca De Vittor, docente di Diritto internazionale e Diritti dell’uomo dell’Università Cattolica, ideatrice del progetto e moderatrice degli incontri – ha partecipato anche il collega Giorgio Baratti, docente di Archeologia, che ha aggiunto la prospettiva dello studio del patrimonio per capire quanto la migrazione e l’incontro tra culture costituiscano le radici dell’umanità”.

L’incontro di domani, al Rifugio Settimo Alpini, nelle Dolomiti bellunesi, dal titolo “Mappe di guerra, sentieri di pace: capire le responsabilità per costruire una pace giusta”, richiama il rapporto tra conflitti armati, migrazioni e responsabilità politiche ed economiche. Al centro del pomeriggio ci sarà la testimonianza di Rozan Al-Farra, studentessa palestinese arrivata da Gaza nel 2024, cui seguirà un confronto sul finanziamento dell’industria bellica, sull’export di armi italiane e sul ruolo delle politiche europee di controllo delle frontiere, con gli interventi di studiosi ed esperti del settore. La giornata si concluderà con un momento musicale affidato al liutista e attivista Luca Chiavinato. Info qui.

Il calendario proseguirà il 5 settembre al Rifugio Grauzaria, in Friuli, con un incontro dedicato al tema dell’emancipazione femminile: “La montagna delle donne: migrazione, emancipazione e libertà”.

Il 3 e il 4 ottobre ci si sposterà tra Oulx e Bardonecchia, lungo una delle principali rotte attraversate da chi tenta di raggiungere la Francia. L’incontro partirà dal Rifugio Fraternità Massi, centro di accoglienza per persone migranti, per riflettere sulle frontiere interne dell’Unione europea e sulle violazioni dei diritti umani che continuano a verificarsi lungo questi percorsi.

L’ultimo appuntamento, previsto in inverno, probabilmente al Rifugio Jervis e in una data ancora da definire (che dipende dalle condizioni di innevamento), affronterà invece il tema dell’obbligo di soccorso, mettendo a confronto il salvataggio in mare e quello in montagna. Tutte le informazioni sugli incontri a venire saranno pubblicate sulla pagina del progetto all’indirizzo www.asgi.it/rifugiati-in-rifugio/.