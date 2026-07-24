Messico: dopo la “pausa” dei Mondiali riprende “la macchina della violenza”, uccisi un giornalista e un sindaco

Sindaci e giornalisti nel mirino dei gruppi criminali in Messico Nonostante, il considerevole calo degli omicidi nell’ultimo anno, particolarmente sbandierato dal Governo, e dopo una sorta di “tregua” andata in scena durante i Mondiali di calcio, negli ultimi giorni si assiste a nuovi preoccupanti episodi di violenza, che coinvolgono, in particolare, giornalisti e amministratori locali.

Il giornalista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, sessantenne, è stato assassinato mercoledì a colpi di arma da fuoco nello stato sud-occidentale di Oaxaca. Il cronista aveva già lanciato l’allarme per la propria incolumità lo scorso anno. Nei suoi articoli, secondo la stampa messicana, il giornalista esprimeva posizioni di forte critica verso l’operato del governatore Salomón Jara Cruz e della sua compagine di Governo. Nei primi sette mesi dell’anno, il Messico registra un totale di sette giornalisti uccisi, con una media di uno al mese. Numeri paragonabili a. Questo dato conferma il Paese tra le aree più rischiose al mondo per l’esercizio della cronaca, con livelli di pericolo paragonabili a contesti di conflitto aperto come quello ucraino.

Tra i politici, è di ieri la notizia dell’uccisione di Valentín Lavín, sindaco di Temoac, nello stato di Morelos, alleato del partito della presidente Claudia Sheinbaum, che era già sopravvissuto a un attentato con arma da fuoco a gennaio. Sono in tutto 14 i sindaci assassinati negli ultimi due anni, a partire dall’inizio della presidenza Sheinbaum.

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