Diocesi: Saluzzo, domani presentazione dei lavori di restauro del santuario di Valmala

Verrà presentato ufficialmente domani, sabato 25 luglio, l’imponente intervento di restauro e riqualificazione del santuario della Madonna della Misericordia di Valmala, nella diocesi di Saluzzo. La giornata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di don Federico Riba, rettore del santuario, di Massimiliano Caldera, responsabile Area Patrimonio storico artistico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, di Marco Gallo, assessore alla Montagna della Regione Piemonte, di Ezio Donadio, sindaco di Busca, e dei rappresentanti delle Fondazioni Cassa di risparmio di Torino e Cassa di risparmio di Cuneo. Seguirà la visita al complesso. Nel pomeriggio, con inizio alle 14.30, sono previste le relazioni di Stefania Manassero (Soprintendenza Abap-Al), Claudio Ellena (progettista) e Cesare Pagliero (restauratore) su “Il recupero del Santuario in un contesto paesaggistico di pregio: riflessioni intorno a metodi e strumenti adottati per garantire la sua protezione e valorizzazione” e di Loredana Fracchia (Soprintendenza Abap-Al) su “Un caso di devozione alla Madonna della Misericordia: il santuario dell’Eremita di Mallare”. Alle 16, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo.

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