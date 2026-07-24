Corridoi umanitari: Com. Sant’Egidio, arrivati 20 rifugiati iraniani e africani. Saranno accolti in diverse Regioni italiane

Foto Comunità di Sant'Egidio

Sono arrivate ieri sera a Fiumicino, con un volo di linea proveniente da Cipro, 20 persone grazie ai corridoi umanitari, come previsto da un protocollo di intesa siglato lo scorso marzo tra la Comunità di Sant’Egidio e il ministero dell’Interno. In fuga dall’Iran e da diversi paesi africani, come Repubblica Democratica del Congo, Camerun e Somalia, hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nei campi profughi dell’isola, dove hanno frequentato corsi di lingua italiana e inglese durante le vacanze solidali, promosse ogni anno nei mesi estivi dalla Comunità di Sant’Egidio. I singoli e i nuclei familiari – comprendenti 6 minori, tra cui due bimbi di pochi mesi – verranno ospitati nel Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Trentino e subito avviati verso l’integrazione grazie all’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, all’inserimento nel mondo lavorativo. Attraverso i corridoi umanitari – iniziativa che “rivela quanto sia possibile coniugare la salvezza dai viaggi in mare e quindi dalla tratta di esseri umani, con l’accoglienza e l’integrazione – sono stati finora accolti, solo in Italia, 7.653 rifugiati dal febbraio 2016.