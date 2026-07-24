Abusi su persone con disabilità nel casertano: Fish, “sospensione immediata degli accreditamenti”

La Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) esprime “profondo rammarico e ferma condanna” per le indagini della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri di Casal di Principe su presunte violenze, privazioni e sfruttamento ai danni di anziani e minori con disabilità ricoverati in alcune strutture socio-sanitarie di Villa Literno, San Cipriano d’Aversa, Trentola Ducenta e Casapesenna, nel casertano. A rendere la vicenda “ancora più amara”, nota la Fish, è il coinvolgimento di un presidio ospitato in un bene confiscato alla criminalità organizzata. “Rimaniamo sgomenti di fronte all’ennesimo caso di cronaca che vede persone con disabilità trattate come vittime di abusi in contesti in cui dovrebbero invece ricevere cura e supporto”, dichiara Vincenzo Falabella, presidente della Fish Ets, chiedendo “la sospensione immediata degli accreditamenti e delle autorizzazioni per le strutture coinvolte” e la tutela delle vittime: “non bastano più il cordoglio o le semplici parole di circostanza: servono azioni immediate, concrete”. Per la Federazione serve una riforma del sistema di tutela, con “un monitoraggio costante, rigoroso e indipendente” che non intervenga solo ex post. “C’è bisogno di dare finalmente attuazione alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”, aggiunge Gennaro Pezzurro, presidente di Fish Campania, chiedendo che “le procedure di accreditamento siano verificate da enti terzi realmente indipendenti”.

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