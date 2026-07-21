Haiti: Consiglio di sicurezza Onu, oltre 2.300 morti nel semestre

Haiti rimane al centro di una profonda e interconnessa crisi politica, umanitaria e di sicurezza. Ieri, la situazione nel Paese caraibico è tornata al tavolo del dibattito nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I 15 Paesi membri dell’organo hanno ascoltato un’analisi dell’impatto della criminalità organizzata sulla popolazione e di ciò che deve essere fatto per ripristinare l’ordine e la sovranità di Haiti.

Nell’incontro, sono stati presentati i dati del più recente Rapporto del Segretario generale sull’Ufficio integrato dell’Onu ad Haiti (Binuh), accompagnati da esposizioni della direttrice generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità (Unodc), Monica Juma, e della segretaria generale aggiunta, Daniela Kroslak. Secondo stime dell’Ufficio dell’Onu per i Diritti umani, solo nei primi sei mesi del 2026 la violenza nel Paese ha lasciato almeno 2.310 morti, 99 sequestri e 699 vittime registrate di violenza sessuale.

Parallelamente, centinaia di bambini sono adescati e trafficati da fazioni criminali. Si calcola che gruppi armati controllino fino al 90% della capitale, Port-au-Prince, avanzando sui dipartimenti di Centro, Artibonite e Sud-Est. Oltre agli attacchi diretti alla popolazione civile, le bande mantengono il dominio su infrastrutture critiche, come porti, depositi di carburante, autostrade strategiche e città di frontiera. Sebbene le recenti operazioni condotte dalle forze di sicurezza abbiano forzato il ritiro dei criminali in punti strategici e recuperato alcuni edifici istituzionali, l’Onu avverte che questi progressi continuano a essere parziali ed estremamente fragili.

Il dibattito ha contato inoltre con gli interventi del rappresentante speciale e capo del Binuh, Carlos Ruiz Massieu, e del rappresentante speciale per la Forza di soppressione delle bande, Jack Christofides. Tuttavia, in mezzo alla crisi ci sono anche segnali di progresso. Le autorità haitiane avanzano con piani, a lungo rinviati, per ripristinare un Governo democratico mediante elezioni, da tenere, almeno per quanto riguarda il primo turno, entro la fine dell’anno.

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