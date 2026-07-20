Vita consacrata: Oristano, stasera in scena un musical su fra Giovanni Maria Sanna

Le Suore di Gesù Crocifisso, Missionarie Francescane, celebrano il centenario della loro fondazione con la rappresentazione di un musical – “Fra Giovanni Maria Sanna – Beati i costruttori di pace”, lunedì 20 luglio alle 21, in piazza Cattedrale a Oristano, sulla vita del loro fondatore, fra Giovanni Maria Sanna, frate minore conventuale, sacerdote e vescovo, figlio della Chiesa sarda legato a Oristano e ricordato come uomo di pace per il nostro tempo.

Nacque a Oristano il 16 novembre 1873 da Battista Sanna e Caterina Dessì. A 14 anni entrò nel convento di San Francesco di Oristano, prese l’abito francescano e fu ordinato sacerdote il 30 maggio del 1896 dall’arcivescovo di Oristano, mons. Francesco Zunnui. Fu uomo di mente eletta, dotto e teologo insigne. Prima di diventare vescovo fu rettore del Collegio per le missioni estere e padre guardiano del convento di Santa Maria in Betlem a Sassari, dove aprì scuole serali per analfabeti. Giovanissimo divenne anche segretario provinciale e commissario generale dei religiosi per la Sardegna e per la Spagna.

Il 2 febbraio 1915 fu consacrato vescovo ad Ampurias e Tempio, in Sardegna. Nel 1922 Pio XI lo trasferì alle diocesi unite di Gravina e Irsina, in Puglia. Lì riaprì il Seminario, promosse Congressi eucaristici e sostenne la nascita della Congregazione delle Figlie di Gesù Crocifisso. Riaprì anche il convento di San Francesco affidandolo ai padri conventuali. Fu ricordato come uomo pratico, dignitoso, sempre pronto ad aiutare, istruire, incoraggiare chiunque si rivolgesse a lui. Nel 1924 anticipò la Riforma agraria concedendo terre ai contadini nullatenenti di Gravina e frequentava le famiglie povere per constatare di persona i loro bisogni.

Morì il 7 ottobre 1956 in sicura speranza di santità ed è sepolto nella cappella-grotta della chiesa di San Felice. Un francescano conventuale oristanese che ha speso la vita tra studio, predicazione e servizio ai più poveri. Una figura che unisce davvero la radice sarda di Oristano al dono della pace e della carità per tutti.

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