Ucraina: arcivescovo Gallagher in visita Kiev sui luoghi colpiti dagli attacchi russi

Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, in missione in questi giorni in Ucraina, ha visitato il luogo dell’attacco missilistico russo, che ha distrutto le infrastrutture residenziali di Kiev e causato vittime civili. L’arcivescovo era accompagnato dal nunzio apostolico, l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, e dall’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash. Lo ha riferito il Servizio di Emergenza statale. I rappresentanti della Direzione generale del Servizio statale di Emergenza dell’Ucraina a Kiev hanno illustrato ai rappresentanti della Santa Sede le operazioni di emergenza e di soccorso dei soccorritori durante le operazioni di bonifica a seguito degli attacchi notturni nonché il lavoro quotidiano del personale sotto la costante minaccia dei bombardamenti. Il Servizio statale per le emergenze ha quindi espresso “gratitudine alla Santa Sede per l’assistenza umanitaria fornita al popolo ucraino, nonché per la solidarietà e il sostegno dimostrati in questo momento difficile per l’Ucraina. Tali visite rappresentano un’importante dimostrazione dell’attenzione internazionale alle conseguenze dell’aggressione russa e del sostegno all’Ucraina, ai suoi cittadini e ai soccorritori che ogni giorno proteggono vite umane, ha osservato il Servizio statale per le emergenze”.





Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha colpito Kiev con missili balistici e droni, uccidendo una persona e ferendone 16, mettendo di nuovo in luce la carenza di sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina. L’attacco, iniziato all’1.30 e durato ore, ha visto 41 missili e 125 droni su tutto il Paese, colpita soprattutto la capitale. Sono scoppiati incendi in cinque distretti, con danni a edifici residenziali, uffici, siti industriali e un dormitorio; i soccorritori hanno tratto in salvo persone da edifici in fiamme.

Domenica 19 luglio, il rappresentante speciale del Papa ha partecipato alle celebrazioni per il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina e per il 25° anniversario della visita in Ucraina di San Giovanni Paolo II. Nel santuario panucraino della Madonna del Carmelo di Berdychiv, ha presieduto una solenne Santa Messa. Insieme all’episcopato cattolico, al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina e al nunzio apostolico, l’arcivescovo Gallagher, ha offerto una preghiera per una pace giusta e duratura in Ucraina.

“Madre di Dio venerata nell’icona di Berdychiv e Madre della Speranza, intercedi per l’Ucraina, intercedi per la Chiesa cattolica e per tutte le Chiese e le Comunità di fede in questo Paese. Intercedi per le Autorità statali che hanno numerose sfide da affrontare in questo periodo. Intercedi per chi si trova al fronte, intercedi per i morti e i feriti. Prega per tutti noi, affinché attraverso la nostra fede e le opere di giustizia e di pace possa risplendere la nostra vera dignità dei figli di Dio. Intercedi per noi, poveri peccatori, affinché Dio misericordioso conceda la pace tanto desiderata qui in Ucraina e in tante altre parti del mondo!”.

All’inizio della messa, il vescovo locale, mons. Vitaliy Kryvytsky, ordinario di Kyiv-Zhytomyr, si è rivolto ai presenti con un discorso di benvenuto. Li ha invitati a pregare per una pace duratura, e in particolare per coloro che non hanno potuto essere presenti perché impegnati nell’importante servizio di difesa della patria. Dopo la Divina Liturgia, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della chiesa greco cattolica ucraina si è rivolto ai partecipanti al pellegrinaggio esprimendo la speranza che “non solo ricorderemo gli anniversari delle visite passate, ma attenderemo anche con impazienza la visita di Sua Santità Leone XIV in Ucraina”.