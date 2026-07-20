Scuola: Fism Lombardia, Cinzia Parimbelli è la nuova presidente

Cinzia Parimbelli è la nuova presidente di Fism Lombardia, la Federazione Italiana Scuole Materne che sul territorio regionale lombardo è punto di riferimento per circa 1400 scuole dell’infanzia paritarie (di cui oltre ottocento con servizi per la prima infanzia), frequentate da quasi centomila bambine e bambini. La neo presidente succede a Giampiero Redaelli, già presidente nazionale Fism. A completare il nuovo consiglio direttivo, oltre a Parimbelli, i vicepresidenti Cesare Perego e Maicol Egi. L’elezione è avvenuta nella sede milanese della Fism durante l’assemblea presieduta da Simonetta Rubinato, presidente Fism Treviso, come delegata della presidenza nazionale. Cinzia Parimbelli lavora in Fism Bergamo da quarantacinque anni dove è responsabile del Centro servizi. In una nota la Fism ricorda che nei millecinquecento comuni lombardi, circa un terzo può avvalersi solo di scuole dell’infanzia paritaria, mentre sia scuole dell’infanzia statali che scuole dell’infanzia paritarie sono presenti in 353 comuni. Si tratta di numeri “eloquenti per un segmento no profit, in larga parte oggi configuratosi in enti del Terzo Settore, da tempo in attesa del pieno riconoscimento assegnato dalla Legge sulla parità scolastica oltre venticinque anni fa”, spiega una nota diffusa oggi.

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