Incendio baraccopoli Schiavonea: mons. Aloise (Rossano-Cariati) ai funerali di Grzegorz ChalupkIncendio, “non uno straniero, ma un fratello”

“La Chiesa oggi non si raduna anzitutto intorno alla morte: si raduna intorno a Cristo Redentore morto e risorto, l’unico che ha vinto la morte e ha aperto per ogni uomo la strada della vita eterna. Lo ha detto ieri l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, nell’omelia pronunciata nella chiesa Santa Maria ad Nives di Schiavonea, nel Comune di Corigliano Rossano, per i funerali di Grzegorz Chalupka, cittadino polacco di 61 anni, morto nel rogo che ha devastato la baraccopoli di Boscarello. “Boscarello è un campo”, ha detto il presule: “un campo dove abbiamo visto crescere tanta solidarietà, tanta generosità silenziosa. Ma nello stesso campo è cresciuta anche la zizzania. La zizzania dell’indifferenza. La zizzania dello sfruttamento. La zizzania del caporalato, che continua a trattare gli uomini come strumenti e non come persone”. Accanto alla denuncia delle condizioni di emarginazione, il presule ha scelto di raccontare il volto umano di Gregorio attraverso le testimonianze dei volontari della Caritas: “Gregorio era buon grano”; “quando arrivavano con il cibo, Gregorio non pensava per primo a sé. Diceva: ‘Lasciatelo davanti alla baracca di chi non è ancora tornato dal lavoro’. Quando portavano le medicine, le consegnavano a lui. Si fidavano. Perché sapevano che avrebbe pensato agli altri. Era diventato il punto di riferimento del campo”. “Un uomo – ha detto mons. Aloise – che il mondo avrebbe definito uno scarto era diventato il punto di riferimento per tanti. Questo è il Vangelo. Il Vangelo prende quelli che il mondo mette all’ultimo posto e li rende maestri di umanità” sottolineando che Gregorio “non valeva meno perché era povero. Non valeva meno perché viveva in una baracca. Non valeva meno perché era emigrato dalla sua terra. Agli occhi di Dio la sua dignità era intatta”. “La verità – ha detto mons. Aloise – è che questa tragedia non può essere liquidata come una fatalità. La verità è che il caporalato continua a essere una moderna schiavitù. La verità è che troppe persone vivono nell’invisibilità. La verità è che questa morte rappresenta una sconfitta per tutti. Per le istituzioni. Per l’economia. Per la società. Lasciatemelo dire anche per la nostra Chiesa e per noi cristiani, ogni volta che ci abituiamo a passare accanto al dolore senza lasciarcene ferire”. Il vescovo ha quindi ricordato come il Vangelo non conosca stranieri ma soltanto fratelli: “Gregorio non era ‘uno straniero’. Era un fratello”. “Caro Gregorio, tu sognavi una casa nella tua Nazione. Il Signore oggi ti apre la casa che nessuno potrà più toglierti. Là non ci sono baracche, né fuoco, né sfruttamento. C’è il Padre che ti viene incontro e ti chiama per nome”.

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