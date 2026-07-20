Diocesi: mons. Moraglia (Venezia), “essere costruttori di pace nella preghiera e nel dialogo”

“Attraversando il ponte votivo non possiamo portare sull’altra sponda solo una tradizione, ma l’impegno d’essere costruttori di pace nella preghiera e nel dialogo. Dove? Nel nostro ambiente di vita”. Lo ha affermato ieri sera il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, in occasione della solennità del Santissimo Redentore. “Celebriamo quest’anno il 450° anniversario della Festa del Redentore che vede ancora oggi – a distanza di quattro secoli e mezzo – il popolo veneziano adempiere il voto fatto dal Senato della Repubblica, nell’anno 1575/6, per ringraziare della liberazione dal flagello della peste”, ha ricordato il presule, sottolineando che “il flagello della peste ha ceduto oggi il passo al flagello della guerra, anzi, alle guerre del nostro tempo; è un flagello che uccide innanzitutto le anime ed è un dramma che deflagra a tutti i livelli e lacera l’umanità dall’interno, lasciando una profonda striscia di odio che rimane anche dopo la loro conclusione”. “Per il cristiano – ha proseguito il patriarca – il desiderio di conversione e perdono è il frutto dell’incontro con Gesù, il Santissimo Redentore. Solo Lui può donare la pace ed è in grado di trasformare il cuore dell’uomo”. Evidenziando poi che “nel mondo ci sono uomini assetati di pace; il Signore offre l’acqua viva dello Spirito capace di saziare la sete di giustizia e fraternità”, mons. Moraglia ha rilevato: “Quante valli oscure, quante tragedie nei territori martoriati del mondo tra Ucraina, Gaza e più di sessanta altri teatri di guerra, spesso a noi sconosciuti”. E ha ammonito: “Non è la forza delle armi, non è la logica della sopraffazione, ma è la guida sicura e amorevole del Buon Pastore a salvarci”. “La fede – ha continuato il patriarca – ci impone di guardare alle guerre che affliggono il mondo con uno sguardo nuovo, lo sguardo di Gesù. Papa Leone ci ha ricordato più volte che ‘Dio non benedice mai la violenza’” e “ci ha insegnato che la vera pace è la ‘pace disarmata e disarmante’, ossia una pace non costruita sulla paura e sull’oppressione, ma sulla giustizia e sulla verità”. Nell’“Anno Giubilare Francescano in occasione degli 800 anni dalla morte di san Francesco”, ha concluso, “proprio il Santo d’Assisi ci ricorda che la pace non nasce dall’equilibrio delle forze né da un semplice desiderio umano. Nasce piuttosto dall’incontro con Cristo, il Redentore”. “Francesco ci insegna a tenere lo sguardo fisso sul Signore per lasciarsi trasformare dal suo amore e diventare strumenti della sua pace”.

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