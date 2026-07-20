Diocesi: Foggia-Bovino, mons. Ferretti in visita in Mozambico

(Foto arcidiocesi di Foggia-Bovino)

In questi giorni mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino, si trova in visita in Mozambico, Paese dell’Africa australe dove ha vissuto in missione. È questa una occasione per incontrare tanti amici e portare aiuti raccolti tra alcuni benefattori di Foggia. Il Mozambico è uno dei Paesi più poveri del mondo dove tanti vivono in miseria, ma dove i giovani sono la grande ricchezza. In particolare, mons. Ferretti ha incontrato i poveri che vivono per strada e che ogni sera ricevono dai giovani della Comunità di Sant’Egidio un pasto caldo. Domenica l’arcivescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica con tanti amici della parrocchia dove è stato parroco per sette anni. Inoltre, il vescovo ha avuto alcuni incontri con le istituzioni del paese nella capitale Maputo.