Per l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 21 luglio, saranno 18 le città italiane da “bollino rosso”, una in più rispetto a oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.
Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessuna città, invece, da “bollino arancione” mentre il “bollino giallo” è annunciato per Ancona. “Bollino verde” per Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. La situazione è data in ulteriore miglioramento mercoledì, quando le città da “bollino rosso” scenderanno a 7 e quelle da “bollino giallo” saranno 11.
Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” in 18 città italiane
Per l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 21 luglio, saranno 18 le città italiane da “bollino rosso”, una in più rispetto a oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.