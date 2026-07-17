Strage via d’Amelio: Agesci Sicilia, domani a Palermo la veglia scout delle “Sentinelle di Memoria Operante”

A trentaquattro anni dalla strage di via D’Amelio, l’AGESCI Sicilia rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità con la tradizionale Veglia scout delle “Sentinelle di Memoria Operante”, in programma domani, sabato 18 luglio, alle ore 20.30, in via D’Amelio a Palermo. L’iniziativa, che si conclude con la celebrazione eucaristica, viene proposta da oltre trent’anni come momento di memoria e responsabilità, ispirandosi al messaggio che Paolo Borsellino rivolse agli scout il 20 giugno 1992, invitandoli a “continuare la loro opera” attraverso il rispetto delle leggi, il senso del dovere e il rifiuto di ogni compromesso con la cultura mafiosa. Dal 2022 la preparazione della veglia è preceduta dal cantiere regionale “RYSvegliaTI: insieme contro la mafia”, che coinvolge giovani scout provenienti da tutta Italia in un percorso educativo. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Giornalisti del nostro tempo”, con l’obiettivo di riflettere sul valore dell’informazione nella costruzione di una memoria viva e di una cittadinanza responsabile.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /