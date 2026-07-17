Caldo: ministero della Salute, anche domani “bollino rosso” in 16 città italiane

Per l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 18 luglio, saranno 16 le città italiane da “bollino rosso”, come oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Saranno invece da “bollino arancione” Bari, Catania, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Venezia e Verona. Il “bollino giallo” è annunciato per Ancona, Bolzano, Cagliari e Trieste. La situazione è data in miglioramento da domenica, quando le città da “bollino rosso” scenderanno a 14 e quelle da “bollino arancione” a 3.

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