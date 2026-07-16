Festino Santa Rosalia: mons. Lorefice, “a Palermo è tornata la peste”. “Mafia, racket e violenza sono ferite mortali”

“La peste è tornata a Palermo”. Mons. Corrado Lorefice sceglie un’immagine forte, che richiama direttamente la liberazione della città attribuita a Santa Rosalia nel 1624, per descrivere la condizione del capoluogo siciliano nel tradizionale Discorso alla Città pronunciato in piazza Marina durante il 402° Festino della Patrona. Per l’arcivescovo, la “peste” di oggi assume il volto del ritorno del racket, della recrudescenza mafiosa, della violenza diffusa, della disoccupazione e del disagio giovanile. “Riemergono vecchie ferite di Palermo insieme alle nuove. Sono sotto gli occhi di tutti. E chiunque abbia una responsabilità – io per primo – non può girarsi dall’altra parte”, afferma, precisando che il Festino “non è una celebrazione di facciata o un momento folkloristico”, ma un’occasione di verifica sulla vita della città.

Tra le emergenze indicate dal presule ci sono “il ritorno prepotente e asfissiante del racket”, “la trafila di intimidazioni”, “la violenza diffusa e senza scrupoli” e una mafia che definisce “isterica e giovanilistica”, ma anche “stupida e meschina”, ringraziando al tempo stesso Carabinieri e forze dell’ordine per le recenti operazioni investigative. “Sono ferite mortali per il corpo sociale della città”. Tuttavia, avverte, limitarsi alla repressione sarebbe un errore: “La vera sfida è sociale e culturale”. Lorefice individua le radici della crisi nella mancanza di lavoro, nei licenziamenti, nel fenomeno del pizzo, nelle dipendenze che alimentano gli interessi mafiosi e nella sfiducia di tanti giovani che scelgono di lasciare la Sicilia oppure si rifugiano nell’alcol e nella droga. Nel suo intervento richiama anche la vertenza dei lavoratori ex Almaviva, auspicando il completamento dell’iter per il loro reimpiego.

L’arcivescovo allarga quindi lo sguardo alle responsabilità collettive. Chiama in causa una politica che “fatica a fare scelte lungimiranti”, talvolta segnata da contiguità con ambienti mafiosi, un’economia “dello scarto e dello sfruttamento”, ma anche la stessa Chiesa, che riconosce di non avere sempre testimoniato il Vangelo con sufficiente forza. “Non abbiamo amato Palermo, se non l’abbiamo addirittura tradita”, afferma con toni di autocritica, ricordando l’esempio di Santa Rosalia, di don Pino Puglisi, Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da qui l’appello finale rivolto a istituzioni e cittadini: “Dimostriamo il nostro amore per Palermo. Agiamo con decisione e iniziamo oggi a cambiare le cose. Domani sarà troppo tardi”.

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