Diocesi: Ventimiglia-San Remo, iniziati i lavori di messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Giacomo apostolo a Corte

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del campanile della chiesa parrocchiale di San Giacomo apostolo a Corte, frazione di Molini di Triora, nella diocesi di di Ventimiglia-San Remo, danneggiato da un fulmine lo scorso 15 maggio. Ad annunciarlo il parroco, don Andrea Droghetti. Il progetto è stato affidato a Stefano Podestà, ingegnere strutturista, docente dell’Università di Genova, che ha all’attivo numerosi interventi in tutta Italia sul patrimonio storico vincolato e su edifici danneggiati da eventi sismici. L’attività prevede due fasi: la prima, attualmente in corso, riguarda la messa in sicurezza del campanile, resa possibile anche dall’encomiabile intervento condotto nell’immediatezza dell’evento dalle squadre Saf (Speleo alpino fluviale), Tas e Sapr del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia. Una volta terminata questa operazione, che consentirà anche agli occupanti le case interessate dal crollo di provvedere al loro ripristino, così da favorire un graduale ritorno alla normalità, si procederà – compatibilmente con le risorse disponibili – alla seconda fase, in progettazione, che riguarda la ricostruzione della cuspide. L’intervento è seguito dagli Uffici diocesani Economato e Beni culturali e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

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