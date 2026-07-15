Diocesi: Melfi-Rapolla-Venosa, i 950 anni della cattedrale. Mons. Fanelli, “studiamo il passato per ascoltare il presente”

(Foto Diocesi di Melfi)

Si è svolta questa mattina, nel Salone degli Stemmi del Palazzo vescovile di Melfi, la conferenza stampa di presentazione del progetto scientifico per le celebrazioni del 950° anniversario della fondazione della Cattedrale di Melfi. Il comitato scientifico, presieduto dal vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli, comprende don Samuè Cripezzi, direttore del comitato e vicedirettore dei musei diocesani di Melfi e Venosa, Elisa Acanfora e Francesco Panarelli dell’Università degli studi della Basilicata, Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana, Salvatore Di Liello dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e don Nicola Soldo, direttore dell’Istituto Teologico di Basilicata. “Il progetto scientifico si articola in quattro ambiti strettamente correlati tra loro: giornate di studio, eventi culturali, restauri monumentali e celebrazioni liturgiche, e culminerà con il convegno internazionale a Roma del prossimo anno”, ha spiegato don Cripezzi. Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, le celebrazioni “rappresentano un momento di grande valore” nell’ambito dell’anno europeo dei normanni, grazie al protocollo d’intesa con la Regione Normandia. “Questo storico anniversario non è un semplice esercizio di memoria, ma il segno visibile di una comunità radicata nella fede”, ha concluso mons. Fanelli: “Studiamo il passato per ascoltare il presente e camminare insieme verso il futuro”.