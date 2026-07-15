Diocesi: Alessandria, nel pomeriggio conferenza “Piemonte: terra di Papi, santi sociali e grandi testimonianze di virtù”

Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per la Festa del Piemonte istituita dal Consiglio regionale e co-organizzata con Fondazione Croce Reale, Alessandria ospita oggi pomeriggio un momento di approfondimento culturale e storico. Dalle 17.30, nella prestigiosa cornice di Palatium Vetus, messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, si svolgerà la conferenza “Piemonte: terra di Papi, santi sociali e grandi testimonianze di virtù”. L’incontro – si legge in un comunicato diffuso dalla diocesi di Alessandria – nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione preziosa per riscoprire lo straordinario e peculiare contributo che il territorio piemontese ha offerto nel corso dei secoli alla storia religiosa, civile e sociale dell’intera nazione italiana. Il focus del dibattito sarà rivolto a quelle figure, come pontefici, teologi e straordinari testimoni della carità, che hanno saputo coniugare una profonda dimensione spirituale a un impatto rivoluzionario nel tessuto assistenziale del Paese. Per tracciare questo affascinante itinerario storico, l’evento vedrà la partecipazione di relatori di altissimo profilo scientifico ed ecclesiale. Interverranno mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì, don Cesare Silva, professore di Storia della Chiesa, e Roberto Livraghi, storico alessandrino. Il panel di esperti – viene annunciato – guiderà il pubblico attraverso i nodi cruciali di una memoria collettiva che continua a ridefinire l’identità culturale della regione, sospesa tra una vocazione universale e un forte radicamento locale. L’iniziativa, promossa direttamente nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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