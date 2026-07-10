Spiritualità: santuario di San Gabriele, domani Festa del pellegrino e inaugurazione della mostra “Ligabue, Scipione, Zavattini: Radici”

(Foto santuario San Gabriele)

Sono attese alcune migliaia di fedeli da Abruzzo, Marche, Molise, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria per la 32ª edizione della Festa del pellegrino, in programma sabato 11 luglio al santuario di San Gabriele dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso (Teramo). L’iniziativa, ideata dal passionista padre Domenico Lanci, ricorda l’arrivo di San Gabriele al convento il 10 luglio 1859 e rinnova la tradizione degli antichi pellegrinaggi a piedi al santuario. I partecipanti si ritroveranno a Isola del Gran Sasso e alle 7.30 partiranno in processione verso il santuario, dove si terranno il rito di accoglienza e, alle 10.30, la messa presieduta da padre Matteo Piccioni, consultore provinciale dei Passionisti di Italia, Francia e Portogallo. Nel pomeriggio sono previsti uno spettacolo musicale-folcloristico e momenti di preghiera, canti e testimonianze. Nella stessa giornata, alle 18, il Museo Stauròs del santuario inaugurerà la mostra “Ligabue, Scipione, Zavattini: Radici”, visitabile fino al 20 settembre (gio/ven ore 16-19 sab/dom ore 10-13/16-19), con una conferenza stampa di padre Ciro Benedettini assieme ai curatori della mostra Silvia Pegoraro e Marzio Dall’Acqua. L’esposizione, inserita nel percorso di candidatura del Gran Sasso d’Italia a Patrimonio Unesco, mette in dialogo le opere di Antonio Ligabue, Annunziata Scipione e Cesare Zavattini, proponendo una riflessione sui temi della memoria, dell’identità e del legame con la terra.



