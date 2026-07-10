Salute: Coldiretti, nasce patto con agricoltori e medici

(Foto Coldiretti)

Dall’ospedale Niguarda di Milano all’Isola tiberina di Roma, passando dal Gaslini di Genova al Santobono di Napoli. Sono solo alcuni dei 70 ospedali italiani in cui pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini possono trovare prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati provenienti dai mercati contadini di Coldiretti. L’iniziativa, intitolata “Campagna Amica per la salute”, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia, sancisce una nuova alleanza tra agricoltura e medicina, fondata sulla prevenzione attraverso una corretta alimentazione e sulla valorizzazione della dieta mediterranea come primo presidio di salute. L’iniziativa è stata presentata oggi con l’incontro istituzionale al Policlinico Gemelli, primo ospedale ad avviare il progetto. Presenti i vertici dell’organizzazione agricola e della struttura sanitaria, assieme al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone, al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In collegamento da tutta Italia anche sette ospedali, tra strutture pediatriche, universitarie e civili, a testimonianza della dimensione nazionale dell’iniziativa.