Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, al via la 48ª edizione dell’“Appuntamento estivo con Papa Luciani”

Prende il via oggi, venerdì 10 luglio, l’annuale “Appuntamento estivo con Papa Luciani”, la rassegna di eventi organizzata dal Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo per ricordare il beato Govanni Paolo I. “Anche in questa 48ª edizione – ha sottolineato Loris Serafini, direttore del Musal, durante la presentazione – affronteremo diversi argomenti, dall’attualità alla storia, con ospiti prestigiosi che porteranno la loro testimonianza e presenteranno i loro libri. Senza dimenticare lo sport”.

Oggi pomeriggio, dalle 17.30, è in programma l’inaugurazione della mostra “I grandi sportivi della Valle del Biois”, ospitata presso il Museo Albino Luciani e la Casa delle Regole e organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Canale d’Agordo. Tra cimeli, medaglie e trofei, sarà possibile rivivere le grandi imprese sportive degli atleti della Valle del Biois come gli olimpionici Lucia Dalmasso ed Elia Barp e il campione di trial running Lorenzo Cagnati. Spazio poi ai libri con gli autori invitati a presentare le loro opere: oltre al ritorno al Musal di Antonio Preziosi, direttore del Tg2, in calendario il 18 luglio, oggi sarà ospite il giornalista Mario Scelzo con il suo “In cammino”, mentre Romina Gobbo il 25 agosto che parlerà del suo libro dedicato al card. Pietro Parolin.

Storia e fede si intrecceranno anche nei due incontri tenuti da Elsa Marchiori che parlerà della basilica di San Marco (12 luglio) e del ghetto di Venezia (5 agosto), in quello del 17 agosto (presso la Casa della Gioventù di Caviola) dedicato al servo di Dio padre Felice Maria Cappello e nell’incontro con Loris Serafini del 17 luglio che accompagnerà i presenti nella visita al Centro studi Albino Luciani. Il 23 agosto si terrà la serata di presentazione della biblioteca del Centro studi Albino Luciani dove sono custoditi volumi dal XVI all’XIX secolo, testi teologici e opere di interesse storico, oltre a materiali legati alla storia locale e alle tradizioni del territorio. Sarà invece l’attualità la protagonista della serata (14 luglio) “Non la violenza, ma l’amore può tutto” dedicata alla pace e non solo: a prendere la parola durante l’incontro Loris Serafini sulla pace, mentre mons. Ettore Malnati e Marco Roncalli ricorderanno l’impegno di Luciani verso i lavoratori.

Due gli appuntamenti musicali della 48ª edizione: il concerto d’organo in onore di san Lorenzo (10 agosto) e quello d’archi del Friuli e del Veneto per ricordare Papa Luciani il 22 agosto. Come di consueto, il 26 agosto in piazza Papa Luciani di Canale d’Agordo si terrà la messa in ricordo di Giovanni Paolo I.

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