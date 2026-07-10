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Eurostat: “Dati chiave sull’Europa”, edizione 2026. Una “fotografia” sociale, economica e ambientale dei Ventisette

Eurostat ha pubblicato l’edizione 2026 dei dati chiave sull’Europa. La pubblicazione offre un’ampia panoramica dei recenti sviluppi nell’Ue attraverso le statistiche. Tra gli argomenti trattati demografia, società, economia, imprese, ambiente, risorse naturali. “Sapevate che nel 2025 il 9,1% dei giovani nell’Ue ha abbandonato prematuramente gli studi e la formazione?”, si legge in una nota che accompagna la pubblicazione. “O che le esportazioni dell’Ue sono aumentate dell’1,9% rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni sono cresciute del 2,5%? O che la Spagna ha registrato la quota maggiore (24,1%) di carne suina prodotta nell’Ue, la Polonia la quota maggiore (21,5%) di carne avicola e la Francia la maggiore produzione di carne bovina (20,1%)?”. Una fotografia dell’Ue, con statistiche, grafici, curiosità.

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