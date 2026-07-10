Disastro di Seveso: Roswall (Commissione Ue), “lezione chiara, prevenire salva vite umane”

(Photo European Commission)

“Nonostante le tendenze positive” registrate dalla Commissione dall’entrata in vigore della Direttiva Seveso, “i rischi persistono”. Nella sede brussellese della Commissione europea si spiega che “disastri recenti, come l’incendio della Lubrizol a Rouen (Francia) nel 2019 e l’esplosione degli impianti chimici di Leverkusen (Germania) nel 2021, evidenziano la necessità di un’azione continua, di una supervisione costante e di solide misure di sicurezza”. In questo senso la Commissione “continuerà a collaborare con gli Stati membri, l’industria, i servizi di emergenza e la società civile per garantire che il Quadro Seveso rimanga adeguato in un contesto industriale, ambientale e di sicurezza in rapida evoluzione”. La commissaria per l’ambiente, Jessika Roswall (nella foto), commenta: “Cinquant’anni dopo la vicenda di Seveso, la lezione rimane chiara: prevenire salva vite umane. La Direttiva Seveso ha contribuito a rendere l’Europa uno dei luoghi più sicuri al mondo per le attività industriali, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Con l’intensificarsi dei rischi climatici e la trasformazione delle nostre società ed economie grazie alle nuove tecnologie, dobbiamo continuare a essere vigili e ad anticipare le minacce emergenti, a rimanere flessibili e a rafforzare la nostra preparazione. Proteggere le persone, le comunità e l’ambiente va di pari passo con la costruzione di un’industria europea resiliente e competitiva”.