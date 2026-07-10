Disastro di Seveso: mons. Delpini (Milano) ricorda quei giorni. Il ruolo dei media, il dibattito sulle gravidanze, ciò che resta oggi

A cinquant’anni dal disastro dell’Icmesa di Seveso (provincia di Monza-Brianza), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, affida al numero di luglio-agosto del mensile diocesano “Il Segno” una riflessione personale su quei giorni vissuti da giovane prete. Nell’estate del 1976 Delpini si trovava a Innsbruck per un corso di tedesco quando apprese dell’incidente: “Qualche giorno prima del ritorno ho dato un’occhiata ai giornali locali e mi sono spaventato. C’erano pagine e pagine sul disastro di Seveso. Per quanto di tedesco capissi poco, il giornale descriveva la situazione in modo così allarmante da motivare i nostri interrogativi inquietanti: ‘Sarà possibile rientrare in seminario? Potremo recuperare le nostre cose? Dove andremo a vivere?’”. A Seveso, infatti, c’era uno dei seminari diocesani. “Il primo ricordo che voglio condividere è dunque questo cattivo servizio che hanno reso i mezzi di comunicazione, offrendo una cronaca ingigantita degli eventi e una descrizione catastrofica delle prospettive”.

L’arcivescovo richiama anche il dibattito che si sviluppò intorno alle gravidanze nelle zone interessate, ricordando come “si diceva, senza alcun fondamento scientifico, ma con un tremendo impatto emotivo, che sarebbero nati bambini deformi e con gravi disabilità”. Sul tema si avviò un confronto molto acceso.

Nel suo ricordo trova spazio la risposta della comunità locale: “La comunità locale, cioè l’amministrazione comunale, la comunità cristiana, le associazioni attive sul territorio, hanno espresso una creatività e generosità ammirevoli”.

Infine, lo sguardo si allarga all’eredità di quella tragedia: “L’esito è quello che si può vedere e godere: invece di una fabbrica di prodotti chimici un centro sportivo, invece di un gruppo di case il Bosco delle querce, invece di attività produttive attività commerciali”.

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