Diocesi: Sora, in serata a Cassino la visita “nel segno della pace e della comunione” del card. Pizzaballa

Il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, sarà in serata a Cassino per una visita – viene spiegato dalla diocesi di Sora in una nota – che “si compie nel segno della pace e della comunione”. “Il Suo instancabile ministero in Terra Santa, caratterizzato da un costante impegno per la pace, la giustizia e il dialogo interreligioso in contesti di altissima drammaticità, incarna perfettamente lo spirito di riconciliazione che Cassino testimonia al mondo intero”, ha rilevato il vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo, aggiungendo che “il legame tra la nostra terra e il Patriarcato di Gerusalemme è saldo e profondo, radicato nella preghiera e nel comune impegno per la custodia dei luoghi santi e il sostegno alle popolazioni provate dai conflitti”.

Il porporato sarà accolto alle 19 dal sindaco Enzo Salera presso il presso il Palazzo comunale; alle 19.45 è previsto l’arrivo nella parrocchia di San Pietro per il saluto alla comunità, l’omaggio e la preghiera alla Vergine Assunta; poi partirà la processione verso piazza Diamare dove alle 20.30 il card. Pizzaballa presiederà la celebrazione eucaristica.

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