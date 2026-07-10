Diocesi: mons. Aloise (Rossano) ai turisti, “sentitevi a casa, accolti con la semplicità e il calore che caratterizzano questa terra”

“Con sincera gioia vi accolgo nella Diocesi di Rossano-Cariati, terra in cui il mare, le colline e le montagne si intrecciano con una storia millenaria, una fede viva e un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore”. Inizia così il messaggio dell’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, ai turisti: “avete scelto questo lembo di Calabria per il vostro tempo di riposo. Vi auguro che siano giorni di serenità, di pace e di autentico ristoro, nei quali possiate ritrovare voi stessi, rafforzare i legami con le persone che amate e lasciarvi sorprendere dalla bellezza che vi circonda. La nostra terra non offre soltanto paesaggi incantevoli, acque cristalline e borghi ricchi di fascino ma custodisce una memoria antica che continua a parlare al presente. Qui Oriente e Occidente si sono incontrati, generando una civiltà capace di coniugare fede, arte, cultura e dialogo”. Il presule cita, tra i “tesori” il Codex Purpureus Rossanensis, riconosciuto dieci anni fa dall’Unesco patrimonio documentario dell’umanità. Pagine che testimoniano come il Vangelo “abbia ispirato nei secoli una cultura della bellezza, della dignità della persona e della speranza”. Proprio questa è “l’eredità che desidero condividere con voi. Nella nostra Chiesa – scrive mons. Aloise – stiamo riscoprendo il valore della Magnifica Humanitas: un umanesimo che nasce dall’incontro con Cristo e riconosce in ogni persona un volto da accogliere, una storia da ascoltare, una ricchezza da custodire. È un invito a contemplare la bellezza non come semplice spettacolo, ma come via privilegiata per riscoprire ciò che rende autenticamente umana la nostra vita: la fraternità, la solidarietà, la ricerca del bene comune, il rispetto del creato e l’apertura al trascendente”. L’augurio è quello di “vivere questi giorni con questo sguardo: non soltanto visitatori di luoghi meravigliosi, ma pellegrini della bellezza, capaci di lasciarsi interrogare dall’arte, dalla natura, dalla spiritualità e dall’ospitalità delle nostre comunità. Ogni incontro, ogni paesaggio, ogni monumento può diventare un’occasione per riscoprire quella ‘umanità magnifica’ che si manifesta quando ci riconosciamo fratelli e custodi gli uni degli altri”: “desidero che vi sentiate fin da subito a casa, accolti con la semplicità e il calore che caratterizzano questa terra. Quando farete ritorno nelle vostre città, il mio augurio è che portiate con voi non soltanto il ricordo della bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi luoghi, ma soprattutto l’esperienza di una comunità che ha scelto di condividere ciò che ha di più prezioso: la propria anima, intessuta di fede, cultura, storia, tradizioni e autentica ospitalità”.

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