Vescovo ucciso in Mozambico: mons. Tomasi (Treviso), “i senza potere del mondo hanno perso una voce che richiamava alla verità e alla giustizia”

(Foto diocesi di Treviso)

Una chiesa gremita ha partecipato ieri sera, a Nervesa della Battaglia, alla celebrazione eucaristica promossa dalla diocesi di Treviso, in collaborazione con la diocesi di Vittorio Veneto, in suffragio del vescovo Osório Citora Afonso, missionario della Consolata, ucciso lo scorso 6 giugno nella sua residenza di Quelimane, in Mozambico.

Padre Osório ha lasciato un ricordo profondo anche nel territorio trevigiano, dove era stato superiore della Comunità Milaico dei Missionari della Consolata di Nervesa della Battaglia tra il 2015 e il 2017, mentre in precedenza era stato superiore del Centro Missionario della Consolata di Vittorio Veneto. A presiedere la celebrazione è stato il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, affiancato da numerosi sacerdoti, tra i quali i vicari generali delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, i presbiteri del vicariato di Nervesa e i Missionari della Consolata.

Ad aprire la celebrazione è stato padre Daniel Mathewos Andino, missionario della Consolata, che ha ricordato il confratello “non solo come pastore della Chiesa universale, ma come amico e fratello di molti”, invitando a trasformare il dolore in preghiera. “Non cediamo alla disperazione – ha detto – ma chiediamo che il sangue di questo generoso missionario diventi seme di pace, di perdono e di riconciliazione”.

Nell’omelia, mons. Tomasi ha commentato il Vangelo della tempesta sedata ricordando il senso di smarrimento provocato dalla morte violenta del giovane vescovo. “Alla notizia della sua uccisione – ha affermato – ci siamo sentiti come i discepoli sulla barca sconvolta dal mare, mentre gridano: ‘Salvaci, Signore, siamo perduti’”.

Il vescovo ha ricordato come la perdita di padre Osório abbia colpito non solo i Missionari della Consolata e le diocesi di Quelimane e Beira, ma anche quanti, in Italia, in Mozambico e in altre parti del mondo, avevano conosciuto il suo ministero. “I senza potere del mondo hanno perso una voce che richiamava alla verità e alla giustizia. Il Mozambico ha perso un operatore instancabile di pace”, ha detto il presule.

Mons. Tomasi ha invitato la comunità a non lasciarsi dominare dalla paura e ha osservato che Cristo continua a rivolgersi anche oggi alla fragilità dei credenti con una parola “forte ma non dura, decisa ma tenerissima”, capace di riportare serenità e speranza anche nel cuore delle prove.

“Siamo nella tempesta e abbiamo paura – ha riconosciuto –, ma il Signore si rivolge alla nostra fede: poca, ma reale; poca, ma autentica”. È la stessa fede, ha aggiunto, che ha sostenuto il ministero di padre Osório e che continua a tessere “reti di profezia, di testimonianza, di amicizia e di solidarietà”.

Infine, mons. Tomasi ha invitato i fedeli a raccogliere l’eredità spirituale del vescovo missionario, trasformando il dolore in impegno concreto. “Affranchiamoci dalla paura. Asciughiamo le nostre lacrime asciugando quelle dei piccoli e dei poveri. Proclamiamo la giustizia e la misericordia di Dio, lasciandoci trasformare in misericordiosi e giusti”.