Parlamento europeo: “Ricominciamo da Altiero”, a Bruxelles dialogo nel nome di Spinelli

(Bruxelles) Il Parlamento europeo ha ospitato un evento dedicato alla memoria di Altiero Spinelli, tra gli ispiratori del processo di integrazione europea e autore assieme a Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene. “Ricominciamo da Altiero. L’attualità di Spinelli per governare l’Europa” è il titolo dell’iniziativa promossa ieri a Bruxelles dal circolo culturale Nuova Palombella, che ha visto la partecipazione della vicepresidente del gruppo Socialisti e democratici, Camilla Laureti, e del presidente del Movimento europeo, Pier Virgilio Dastoli, già assistente parlamentare proprio di Spinelli. Al centro del dibattito, alimentato anche dagli interventi dei tanti presenti, ci sono stati i passi ancora da compiere lungo il percorso di integrazione europea secondo i valori di cui Spinelli fu precursore. Dal potere legislativo del Parlamento al superamento del sistema dei veti, che complica – fra le altre cose – il dibattito sul nuovo bilancio pluriennale. “La battaglia politica di Spinelli era basata sul metodo, ed è da questo principio che bisogna ripartire per rafforzare il ruolo del Parlamento, unica istituzione eletta dai cittadini europei”, sottolinea Dastoli. Una sfida che si intreccia con ragioni di natura politica: “In Parlamento non c’è un’ampia maggioranza pronta a ricominciare dai valori che affermava Altiero Spinelli”, osserva Laureti, riferendosi al connubio tra le forze di destra “in cui prevale lo spirito nazionalista” e che su numerosi temi, dall’immigrazione all’ambiente, si coalizzano mettendo all’angolo quella “maggioranza Ursula” espressione della storica alleanza Popolari-Socialisti. Tocca infine a Dastoli lanciare il conto alla rovescia e il motto “obiettivo 1000”: a settembre scatteranno i mille giorni dal voto delle elezioni europee del 2029, nuova data cerchiata in rosso nell’agenda di chi dichiara di voler riportare in alto i valori di un uomo, Altiero Spinelli, che “a Ventotene ha scritto la sua idea di Europa, lavorando tutta la vita per concretizzarla”.

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