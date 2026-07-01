Caporalato: Chiese di Calabria, ad Amendolara un incontro per ricordare i braccianti uccisi

“Per un lavoro libero, dignitoso e sicuro”. Questo il tema di un incontro promosso dalla Conferenza Episcopale Calabra per il prossimo 4 luglio ad Amendolara (Cs) per onorare la memoria delle vittime del brutale omicidio del 1° giugno scorso e riaffermare l’impegno della Chiesa calabrese contro lo sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera. La giornata si aprirà alle 10, con un momento simbolico presso la stazione di servizio sulla SS 106 ad Amendolara, luogo della tragedia in cui persero la vita quattro giovani braccianti. Qui sarà deposta una corona di fiori in loro memoria. Successivamente, le attività proseguiranno nei locali della parrocchia “Madonna della Salute” ad Amendolara Marina. I lavori saranno moderati da Monica Tripodi, incaricata regionale della Commissione per i Problemi sociali e il Lavoro della Cec. L’apertura sarà affidata a mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi e delegato dei presuli calabri per i problemi sociali e il lavoro, che richiamerà l’importanza dell’ascolto del territorio per costruire percorsi concreti di dignità lavorativa. Seguirà l’intervento di don Giacomo Panizza, fondatore di Comunità Progetto Sud, con un’analisi sulle dimensioni e le prospettive dello sfruttamento lavorativo in Calabria. Ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze dirette di lavoratori agricoli e persone coinvolte nelle dinamiche del lavoro stagionale. Il cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda “La dignità della persona e la tutela dei diritti dei lavoratori”, aperta da mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio con una relazione sulla custodia della dignità dei lavoratori più fragili. Interverranno anche il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Le conclusioni saranno affidate a mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano e delegato per la Commissione regionale per le Migrazioni, che indicherà le linee guida per avviare da Amendolara un percorso permanente di ascolto e accompagnamento dei lavoratori vulnerabili.

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